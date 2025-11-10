Экономист Капустина посоветовала запрашивать у продавца медицинскую справку, чтобы обезопасить себя при покупке квартиры

Покупка жилья может обернуться потерей и денег, и недвижимости, если сделку признают недействительной. Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве России Надежда Капустина поделилась с «ФедералПресс» рекомендациями, как защитить свои интересы при покупке недвижимости.

По словам эксперта, важно тщательно проверять правоспособность продавца и документировать все этапы взаимодействия. Ключевым инструментом защиты интересов покупателя является получение актуальной справки из психоневрологического и наркологического диспансеров о том, что продавец не состоит на учете.

Дополнительной гарантией может служить заключение независимой психиатрической экспертизы, которая подтверждает способность продавца понимать значение своих действий и руководить ими. Эксперт рекомендует, чтобы осмотр проводился комиссией врачей, так как коллегиальное заключение более весомо в суде.

Присутствие нотариуса при сделке значительно повышает уровень правовой защищенности покупателя. Нотариус обязан убедиться в дееспособности сторон и добровольности волеизъявления.

«Нотариальное удостоверение договора создает презумпцию законности сделки, которую оспорить значительно сложнее, чем договор, заключенный в простой письменной форме», — отмечает Капустина.

Расчеты между сторонами должны производиться исключительно в безналичной форме с использованием банковских услуг. Это еще один способ защитить себя при покупке недвижимости.