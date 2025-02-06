Экономист Капустина: лечение акне и партнерские роды могут предоставить по полису ОМС

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина рассказала о ряде услуг, предоставляемых в рамках полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), о которых многие не знают. Специалиста процитировала «Лента.ру» .

«Лечение акне, партнерские роды, септопластика, вагинопластика, ЭКО, массаж в определенных случаях (после травмы и по рекомендации врача), дорогостоящие исследования, например, МРТ, маммография и тому подобное», — приводит слова Капустиной «ФедералПресс».

Капустина пояснила, что по полису ОМС можно получить путевку на санаторно-курортное лечение, но это право предоставляется определенным категориям граждан: участникам Великой Отечественной войны, ветеранам и участникам боевых действий, детям-инвалидам и инвалидам всех групп.

Чтобы получить путевку, обычный гражданин может обратиться к терапевту за рекомендациями и направлением на реабилитацию после травмы или заболевания. Окончательное решение о предоставлении путевки за счет средств ОМС принимает врачебная комиссия.