Российский рынок труда испытывает острую нехватку работников разных профессий — учителей, медиков и курьеров — вследствие перегрева экономики. Об этом заявил экономист Ростислав Капелюшников в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам эксперта, дефицит кадров обусловлен вовсе не недостатком трудоспособного населения, а повышенным спросом на рабочие ресурсы. Экономика разогрелась в связи с переводом на полувоенные принципы функционирования, что поддерживает чрезмерно высокий спрос на персонал.

«Отсюда повсеместная нехватка людей, повсеместное распространение вакансий и исторически рекордно низкий уровень безработицы», — пояснил специалист.

Капелюшников также добавил, что отрасли экономики конкурируют друг с другом за доступ к ограниченным человеческим ресурсам, стремясь привлечь сотрудников путем повышения зарплат. Такая практика создает эффект гонки, при которой работники перемещаются с одной должности на другую, но общий кадровый дефицит сохраняется.