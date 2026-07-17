Экономист Юсупов отметил, что финансовая нестабильность заставляет людей осторожнее подходить к тратам на свиданиях

В России наблюдается изменение подходов к первым свиданиям: на выбор формата встреч все сильнее влияют рост цен, развитие цифровой среды и изменение представлений о личных границах. Экономист Ахмед Юсупов из коммуникационного агентства «Голдман и По» отмечает, что финансовая нестабильность заставляет людей осторожнее подходить к тратам, выбирая менее затратные варианты встреч. Об этом пишут «Известия» .

Юсупов подчеркнул, что в условиях, когда каждый рубль на счету, люди предпочитают низкозатратные форматы свиданий, чтобы минимизировать потери. Первое свидание теперь воспринимается как инвестиция с непредсказуемой отдачей: может получиться продолжение отношений, а может — разовая встреча без будущего.

Практический психолог Татьяна Голдман считает, что современные люди все чаще воспринимают знакомство через призму возможных рисков. Страхи вокруг «тарелочниц» и чрезмерно скупых партнеров отражают более широкий сдвиг в восприятии отношений. Социальные сети способствуют распространению эмоционально заряженного контента, который формирует такие страхи.

Культуролог, поэт и композитор Петр Суходольский отметил, что оплата счета остается не только финансовой, но и символической. Для многих людей оплата ужина мужчиной является частью традиционного сценария ухаживания — способом показать заинтересованность и готовность вкладываться. Однако такой жест не должен восприниматься как обязательная сделка или гарантия продолжения отношений.