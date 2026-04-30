Экономист Юденков предупредил, что оставленные «под подушкой» деньги могут обесцениться

Доцент факультета политологии МГУ им. Ломоносова и кандидат экономических наук Юрий Юденков посоветовал не хранить деньги «под подушкой», а пускать их в оборот. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

Специалист предложил вкладывать средства в облигации или банковские депозиты. В противном случае накопления могут обесцениться.

«Если вы робеете купить облигации федерального займа, то тогда все равно нужно пускать деньги в оборот, покупать что-то и так далее», — отметил эксперт.

По его словам, один миллион рублей на вкладе превратится в 1,1 миллиона через год. Без использования финансового инструмента — в 900 тысяч.