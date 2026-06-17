Экономист Якубович призвал оплачивать покупки только через встроенный сканер банковского приложения или СБП

При сканировании QR-кодов через обычную камеру смартфона или сторонние приложения пользователи могут столкнуться с фишинговыми сайтами, так как визуально отличить поддельный QR-код от настоящего крайне сложно. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович рекомендует в беседе с RuNews24.Ru оплачивать покупки только через встроенный сканер банковского приложения или Системы быстрых платежей.

Он также советует не использовать QR-коды из писем и мессенджеров и всегда проверять имя получателя перед подтверждением перевода.

По мнению эксперта, главной уязвимостью остается человеческий фактор. До тех пор пока пользователи не выработают привычку соблюдать базовые правила платежной безопасности, мошенники продолжат пользоваться их невнимательностью, написали «Известия».

Другие специалисты также предупреждают о рисках, связанных с оплатой по QR-коду. Валентина Шилина, руководитель проекта «Перезвони сам» департамента информационных технологий Москвы, советует делать паузу и тщательно проверять всплывающую ссылку перед оплатой. Если ссылка кажется подозрительной или ведет на незнакомый сайт, лучше не рисковать и не переходить по ней.

Кроме того, юристы обращают внимание на риски, связанные с оставленными на кассе чеками. По словам Александра Хаминского, мошенники могут использовать информацию из чека для убедительных звонков от имени банка или магазина.