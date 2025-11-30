Экономист Яковлева предупредила о возможных штрафах за нарушение «режима тишины» в новогоднюю ночь

В России нет единого федерального закона о тишине, и правила соблюдения покоя граждан регулируются на уровне субъектов Федерации. Кандидат экономических наук Алена Яковлева рассказала «ФедералПресс» , что в Москве режим тишины — это период с 23:00 до 07:00, а в Московской области установлены более строгие и сложные временные рамки.

«В Москве и Московской области законодательством сделано особое исключение для ночи с 31 декабря на 1 января. В это время стандартные ограничения режима тишины не действуют», — пояснила эксперт.

Однако если в регионе нет специальной поправки для Нового года, то правила тишины действуют в обычном режиме. Как правило, ночной период устанавливается с 23:00 до 07:00, и его нарушение 31 декабря может повлечь ответственность.

Например, в Санкт-Петербурге можно шуметь в новогоднюю ночь, но запуск фейерверков разрешен с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января.

За нарушение правил тишины предусмотрены штрафы для физических лиц от 500 до 5 000 рублей. В Москве нарушители платят от 1 000 до 2 000 рублей. Однако в новогоднюю ночь действуют исключения: шуметь можно, но не нарушая общественный порядок. Если шум сопровождается агрессией, драками или другими нарушениями, наказание будет более суровым.