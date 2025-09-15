Экономист Яковлева напомнила о возможности выходного пособия при увольнении

Часто при увольнении сотрудники сталкиваются с вопросом о выходном пособии, но не всегда получают его. Кандидат экономических наук и управляющий партнер компании ГК «РосКо» Алена Яковлева дала несколько советов, как избежать проблем с работодателем. Об этом написал KP.RU .

Эксперт рекомендует требовать письменные подтверждения и не полагаться на устные обещания. Она советует упоминать о пособии в заявлении на увольнение или направлять отдельное письмо в отдел кадров, желательно с отметкой о приеме.

Яковлева также рекомендует заранее запросить расчетный листок и проверить сумму пособия на соответствие среднему дневному заработку. Необходимо учитывать все выплаты за последние 12 месяцев.

В случае трудностей с получением пособия Яковлева советует начать с письменной претензии к работодателю, а при неэффективности — обратиться в трудовую инспекцию или подать иск в суд.