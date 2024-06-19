Экономист Ивлев призвал не брать кредиты из-за большой переплаты

Экономист Григорий Ивлев в беседе с Общественной Службой Новостей призвал россиян, у которых пока нет кредитов, не брать их. По словам эксперта, даже если досконально изучить все условия, переплата будет в любом случае.

Можно взять небольшую сумму, зная, что в короткие сроки вам удастся вернуть долг.

«Если это небольшая сумма и вы знаете, что вернете все раньше срока, и такая возможность, что важно, есть, то тогда можно, в любых других случаях лучше найти иные источники», — сказал он.

Тем, кто уже имеет кредиты, экономист советует выписать все долги в блокнот, в том числе процентную ставку и долги друзьям и родственникам. Рядом необходимо написать все имеющиеся доходы. Таким образом можно сделать первый шаг к решению ситуации, а вот вторым шагом будет контроль за расходами, добавил Ивлев.