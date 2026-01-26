Экономист Иванова-Швец сообщила, что некоторые работники могут выйти на пенсию раньше установленного срока

Некоторые работники могут выйти на пенсию раньше установленного срока. Об этом NEWS.ru рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Пенсия по старости может быть назначена досрочно при наличии особых условий. Для этого необходимо соблюдение обязательных условий: трудовой стаж не менее 15 лет и пенсионные коэффициенты (ИПК) в количестве 30. Особые категории работников, такие как педагоги, артисты и медицинские работники, могут уйти на пенсию при наличии профессионального стажа в своей области.

Экономист уточнила, что право на досрочный выход на пенсию также имеют работники, чей стаж был связан с вредными, опасными или тяжелыми условиями труда. Конкретный пенсионный возраст для этих категорий зависит от класса вредности, тяжести и сложности работы.

Право на досрочную пенсию распространяется и на граждан, работавших в особых климатических условиях — в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях. Для этих категорий работников пенсионный возраст сокращается на пять лет относительно общеустановленного. Обязательное условие — выработка специального стажа: не менее 15 лет для работы непосредственно в условиях Крайнего Севера или 20 лет — на приравненных к ним территориях.