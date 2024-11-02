Экономист Иванова-Швец рассказала, что безработные россияне получают социальную пенсию по старости

Граждане России, которые не выработали необходимое количество трудового стажа или вовсе не были официально трудоустроены, имеют право на получение социальной пенсии по старости. Об этом рассказала кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец в интервью URA.RU .

По словам специалиста, к этой категории также относятся люди с инвалидностью. На сегодняшний день размер выплаты составляет 5 034 рубля. Каждый год пенсию индексируют, с помощью социальной доплаты ее размер поднимают до прожиточного уровня пенсионера.

Показатель отличается в зависимости от региона РФ, однако на федеральном уровне он составляет 13 290 рублей, объяснила Иванова-Швец.