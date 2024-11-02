Экономист Иванова-Швец: работа за рубежом влияет на пенсию в РФ только при уплате взносов в фонды соцстрахования

Сегодня многих россиян волнует вопрос, как трудовая деятельность за пределами России влияет на пенсионные выплаты. О нюансах этой темы рассказала кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец в беседе с URA.RU .

Она отметила, что рабочий стаж учитывается, только если это предусматривает законодательство РФ или заключено международное соглашение. Так, в январе 2024 года был подписан документ о сотрудничестве России и Белоруссии в области социального обеспечения.

«Если человек уехал самостоятельно и работает за рубежом, то трудовой стаж не засчитывается — пенсионные баллы не начисляются», — заявила Иванова-Швец.

При этом иностранный работодатель имеет право уплачивать за сотрудника страховые взносы в пенсионный фонд РФ и фонды социального страхования. В этом случае работнику начисляются пенсионные балы, в дальнейшем влияющие на размер страховой выплаты по старости, резюмировала эксперт.