Экономист Иванова-Швец: большинство граждан могут претендовать на увеличенную пенсию после 80 лет

В России увеличенную пенсию начинают получать люди, достигшие 80-летнего возраста. Однако не все граждане имеют право на прибавку. Об этом рассказала кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец в беседе с URA.RU .

Она отметила, что претендовать на выплату могут лишь те, кто получают страховую пенсию по старости. К этой категории не относятся люди без минимального трудового стажа, им назначается социальная пенсия, а также инвалиды первой группы.

По словам экономиста, после 80 лет удваивается не вся пенсия, а ее фиксированная часть. На сегодняшний день ее размер составляет 8134 рубля. Перерасчет выплаты происходит автоматически в СФР, резюмировала Иванова-Швец.