Экономист Иванова-Швец: большинство граждан могут претендовать на увеличенную пенсию после 80 лет

В России увеличенную пенсию начинают получать люди, достигшие 80-летнего возраста. Однако не все граждане имеют право на прибавку. Об этом рассказала кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец в беседе с URA.RU.
Она отметила, что претендовать на выплату могут лишь те, кто получают страховую пенсию по старости. К этой категории не относятся люди без минимального трудового стажа, им назначается социальная пенсия, а также инвалиды первой группы.
По словам экономиста, после 80 лет удваивается не вся пенсия, а ее фиксированная часть. На сегодняшний день ее размер составляет 8134 рубля. Перерасчет выплаты происходит автоматически в СФР, резюмировала Иванова-Швец.
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