Экономист Холодов заявил, что урожай кукурузы в этом году будет достаточным

Текущая уборочная кампания и мнения различных экспертов указывают на то, что урожай кукурузы ожидается меньшим, чем в прошлом году, однако его будет достаточно для удовлетворения внутренних нужд и создания запаса для экспортного потенциала. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук Леонид Холод.

По его словам, внутренний спрос составляет примерно 10 миллионов тонн, а эксперты прогнозируют сбор в 14 миллионов тонн, что меньше по сравнению с 16 миллионами тонн в прошлом году. Исходя из этой информации, журналисты опубликовали пессимистичное заявление о том, что урожай кукурузы фактически провалился, и объём сбора может упасть на 29%.

«Если снижение будет такое большое, <…> катастрофы какой-то на рынке не будет.Если не будет катастрофы на внутреннем рынке, значит, не будет проблем с производством попкорна, крупы, муки кукурузной, крахмала кукурузного», — заявил Холод.

Он добавил, что также не будет сложностей с кукурузой, предназначенной для кормления скота.