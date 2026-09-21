Экономист Холод оценил риски для крымского виноделия из-за неурожая

Недобор урожая технического винограда сорта «саперави» в Крыму может привести к сокращению производства местных виноматериалов. Об этом Zvezdanews сообщил бывший замминистра сельского хозяйства, доктор экономических наук Леонид Холод. Масштаб последствий будет зависеть от фактического объема потерь: недобора в 5% или 30%.

По словам эксперта, причина кроется в стечении природных факторов — засухе и температурных перепадах. «Саперави», который используется преимущественно для темно-красных вин, является одним из самых востребованных технических сортов наряду с «рислингом» и «совиньоном». Для употребления в свежем виде он практически не применяется.

Холод подчеркнул, что снижение сбора одного сорта не означает пропорционального падения всего производства вина в регионе, так как аграрии используют и другие виды лозы.

Согласно официальным данным Минсельхоза Крыма, валовой сбор ягоды в 2025 году ожидается на уровне 105–106 тысяч тонн. Это примерно на 7% меньше показателей прошлого года (113 тысяч тонн) или на 9% по другим оценкам.

Причиной стали весенние заморозки и сильная почвенная засуха, длившаяся с мая по сентябрь. При этом общая ситуация с косточковыми и семечковыми культурами на юге России оценивается лучше прошлогодней благодаря отсутствию апрельских и майских холодов.