Экономист Холод: к Новому году возможно увеличение цен на мясо индейки и молочные продукты

Доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод в разговоре с Общественной Службой Новостей рассказал, какие продукты могут подорожать в ближайшем будущем.

По словам эксперта, главной причиной повышения цен на продукты выступают не дефициты, а инфляция издержек. Нельзя говорить, что в стране есть какие-то серьезные дефициты, кроме фруктов и молочных продуктов.

«У нас, в принципе, самообеспечение по всем основным группам есть, кроме фруктов, по понятной причине, кроме картошки, кроме молока и молочной продукции и кроме соли», — сказал Холод.

К Новому году возможно увеличение цен на мясо индейки, молочные продукты и традиционные продукты новогоднего стола: «набор оливье», сельдь и икру, добавил экономист.