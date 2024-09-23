Экономист Хазин спрогнозировал спад востребованности IT-специалистов в России

Число рабочих мест в IT-секторе снизится, так как стране не потребуется цифровизация в текущих объемах. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин радиостанции «Говорит Москва» .

Он отметил, что цифровизация, хотя и является удобным инструментом, лучше всего функционирует в условиях городского среднего класса. В сельской местности она не оказывает значительного влияния на природный цикл.

По мнению Хазина, со временем потребность в широкомасштабной цифровизации будет уменьшаться. В результате станет очевидно, что большинство людей, работающих в IT, на самом деле не являются настоящими специалистами; они лишь ремесленники.

При этом эксперт подчеркнул, что реальные профессионалы останутся в отрасли, так как необходимо поддерживать существующую инфраструктуру и выполнять доработки. Однако общее число сотрудников, получающих зарплату в IT, значительно уменьшится.