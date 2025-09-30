Экономист Хазин обратил внимание на стремление Конгресса ограничить полномочия президента США во внешней политике

Экономист Михаил Хазин в эфире радио Sputnik рассмотрел вопрос разделения полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти в США, обратив внимание на стремление Конгресса ограничить полномочия президента в области внешней политики.

Хазин подчеркнул, что такое перераспределение компетенций может привести к хаосу в международной политике. Он привел гипотетический пример встречи президента США с представителем иностранного государства, где вопрос делегирования полномочий вызывает недоверие и недоумение.

Такая ситуация, по мнению Хазина, приведет к тому, что иностранные партнеры перестанут доверять американским властям, поскольку полномочия и решения будут расплывчатыми и запутанными. Внешняя политика США потеряет свою последовательность и ясность, что вызовет растерянность и неопределенность среди зарубежных партнеров.

Хазин считает, что желание Конгресса оспорить монопольное право президента на внешние сношения является потенциально опасным, так как оно подрывает авторитет и стабильность международной политики США.