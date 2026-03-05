Экономист Хазин назвал дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Ирана крайне затруднительным

Экономист Михаил Хазин в беседе с радио Sputnik высказал свое видение причины, почему дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Ирана представляется крайне затруднительным. Экономист акцентирует внимание на событиях, предшествовавших эскалации напряженности, отмечая, что ряд действий со стороны США и Израиля сделал примирение невозможным.

Хазин обращает особое внимание на трагедию семьи духовного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи. Убийство близких родственников будущего наследника власти создает почву для глубоких обид и ожесточенного сопротивления любым попыткам компромисса. В подобной обстановке переговоры теряют всякий смысл, полагает экономист.

Более того, эксперт предполагает, что лидер, переживший личную утрату и чувство несправедливости, вероятнее всего, выберет радикальные методы защиты национальных интересов, вплоть до объявления джихада — религиозной войны против неверующих. Такая мера еще сильнее усложняет международную обстановку, предоставляя удобный повод обвинить Иран в организации террористических актов и агрессии.