Экономист Хашаев призвал россиян подходить к выбору кредита системно

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ Альви Хашаев отметил замедление роста кредитования малого и среднего бизнеса в России. Это происходит на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и сокращения объемов льготных программ, написал Daily Moscow .

С 2021 по 2024 год объем кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса, вырос с 10,5 до 17,1 трлн рублей. Однако, по словам эксперта, основная часть прироста пришлась на крупных заемщиков, формально относящихся к категории МСП. Их доля составила около 80%. Без учета этой категории рост в 2024 году составил лишь 4% против 28% годом ранее.

Альви Хашаев рекомендует подходить к выбору кредита системно. Необходимо четко определять цель займа, рассчитывать необходимую сумму и сроки погашения, а затем сравнивать предложения нескольких банков.

«Главное — не торопиться и оценивать кредит не как спасение, а как инструмент развития», — подчеркнул эксперт.