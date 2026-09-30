Экономист Хачатурян рассчитал «индекс оливье» на сентябрь 2026 года

Экономист Михаил Хачатурян рассчитал «индекс оливье» на сентябрь 2026 года — примерную стоимость продуктов для праздничного салата. Об этом он сообщил в комментарии Life.ru .

«Когда мы считаем общий индекс, важно не просто сложить проценты, а учесть вес каждого ингредиента в общей стоимости корзины», — подчеркнул эксперт.

По его оценке, корзина для оливье на 4 человека (около 800 г салата) обойдется в 730–750 рублей. Примерная стоимость ингредиентов: картофель 500 г — около 45 рублей, морковь 200 г — около 33 рублей, пять куриных яиц — около 90 рублей, маринованные огурцы 400 г — около 80 рублей, консервированный горошек 400 г — около 67 рублей, вареная колбаса 400 г — около 320 рублей, майонез 250 г — около 135 рублей.

Хачатурян отметил, что цифры условные: в разных магазинах и регионах цены могут отличаться. По его расчетам, если в конце 2025 года аналогичный набор стоил около 620 рублей, то индекс составит около 118%, то есть оливье подорожало примерно на 18% за год.

Хачатурян добавил, что колбаса и майонез вместе стоят 455 рублей — больше половины всей суммы. Поэтому изменение их стоимости заметнее отражается на расходах, чем сопоставимое в процентах изменение цены дешевых овощей: даже если часть ингредиентов дешевеет, корзина в целом может дорожать.