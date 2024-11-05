Экономист Григоренко: в 2025 году предусмотрена индексация материнского капитала в размере 7,3%

В 2025 году в России планируют проиндексировать материнский капитал на 7,3%. Об этом RT рассказала доцент кафедры экономики РТУ МИРЭА, кандидат экономических наук Ольга Григоренко.
Собеседница уточнила, что сумма выплат на первого ребенка, рожденного или усыновленного в период с 1 января 2020 года, составит 676 398 рублей, а на второго — около 894 тысяч рублей. При появлении в семье третьего и последующих детей сумма выплаты будет такая же.
Григоренко напомнила о повышении МРОТ на 16,6% с 1 января 2025 года. С февраля же вырастет размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан, добавила экономист.
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