Экономист Григоренко: в 2025 году предусмотрена индексация материнского капитала в размере 7,3%

В 2025 году в России планируют проиндексировать материнский капитал на 7,3%. Об этом RT рассказала доцент кафедры экономики РТУ МИРЭА, кандидат экономических наук Ольга Григоренко.

Собеседница уточнила, что сумма выплат на первого ребенка, рожденного или усыновленного в период с 1 января 2020 года, составит 676 398 рублей, а на второго — около 894 тысяч рублей. При появлении в семье третьего и последующих детей сумма выплаты будет такая же.

Григоренко напомнила о повышении МРОТ на 16,6% с 1 января 2025 года. С февраля же вырастет размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан, добавила экономист.