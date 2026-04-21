Экономист Горелкина подчеркнула, что начинать откладывать на пенсию лучше всего в возрасте 25–30 лет

Председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина в беседе с Lenta.ru подчеркнула, что начинать откладывать на пенсию лучше всего в возрасте 25–30 лет.

По ее словам, это связано с эффектом сложного процента: средства, вложенные в 25 лет, будут работать 35–40 лет, тогда как у 45-летнего человека этот срок сокращается до 15–20 лет. В результате, даже при одинаковых ежемесячных взносах, итоговая сумма у того, кто начал раньше, будет в разы больше.

«Если начать копить в 25–30 лет, достаточно откладывать 10–15% дохода. Если стартовать в 40 лет — уже 20–25%», — процитировало ИА НСН экономиста.

Горелкина также привела конкретный пример: 37-летний человек с доходом около 100 тысяч рублей, который будет откладывать по две-три тысячи рублей в месяц и воспользуется программой государственного софинансирования долгосрочных сбережений, сможет накопить миллион рублей уже через 10 лет.