Экономист Гончаренко отметила, что налоговый вычет удобнее оформлять онлайн через личный кабинет налогоплательщика

Россияне смогут воспользоваться налоговыми вычетами за лечение и обучение несколькими способами с 2026 года. Об этом рассказала «ФедералПресс» доктор экономических наук, профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве России Любовь Гончаренко.

Эксперт отметила, что с 1 января 2025 года существует возможность получить налоговые вычеты через личный кабинет налогоплательщика в упрощенном порядке по окончании года.

«В этом случае декларация и подтверждающие документы не нужны, потому что соответствующие справки об оплате услуг в налоговый орган передают в электронном виде организации или ИП, оказавшие услугу», — подчеркнула Гончаренко.

Есть и второй способ — через работодателя. Нужно обратиться к работодателю с заявлением и комплектом документов. Вычет можно получить и до окончания календарного года, но налоговый орган должен подтвердить право на вычет по расходам на обучение, лечение, лекарства.

Третий способ — через налоговый орган. Для этого нужно подать декларацию 3-НДФЛ с подтверждающими документами по месту жительства. С 1 января 2025 года для подтверждения права на вычет необходимо представить только справку об оплате услуг. Удобнее всего самостоятельно заполнить налоговую декларацию в электронном виде онлайн в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России, подчеркнула специалист.