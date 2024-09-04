Экономист Глухова: для погашения долгов люди чаще всего берут новые займы или закладывают имущество

Эксперт в области защиты интересов и прав граждан, экономист Эльвира Глухова в разговоре с ИА НСН сообщила, что граждане, которые не могут закрыть текущие долги, чаще всего берут новые кредиты или же закладывают имущество.

По словам эксперта, в ее практике практически не было такого, чтобы люди закрыли долги и больше их не брали или постепенно реструктурировали задолженность.

«Сначала клиент набирает до 40-50 микрозаймов. Затем снежный ком нарастает, в итоге человек решает консолидировать задолженности и платить раз в месяц», — сказала Глухова.

Она пояснила, что такой паттерн поведения сохраняется ввиду отсутствия финансовой безграмотности. Другой же причиной, на ее взгляд, выступает легкодоступность микрозаймов.