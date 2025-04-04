Экономист Глухова: бренд и экономическая ситуация влияют на стоимость бизнеса

Экономист Эльвира Глухова перечислила факторы, которые влияют на стоимость бизнеса. Помимо финансовых показателей, речь идет о репутации и бренде, потенциале компании, рыночных условиях, интеллектуальной собственности и команде, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik .

Она подчеркнула, что сильный бренд и квалифицированные сотрудники могут значительно увеличить стоимость компании. Рыночные условия, такие как конкуренция, спрос и экономическая ситуация, также важны.

«Продавать компанию, когда рынок растет или когда вокруг кризис и упадок — большая разница», — пояснила специалист.

По ее словам, интеллектуальная собственность, включая патенты и авторские права, делает оганизацию уникальной. Она призвала не допускать типичных ошибок при оценке бизнеса, таких как переоценка доходов, недооценка нематериальных активов и использование только одного метода анализа.