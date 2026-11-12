Экономист Главина объяснила выбор картофеля для защиты от голода в XVIII веке

В XVIII веке картофель рассматривался в России как страховка от голода при неурожае традиционных культур. Об этом RT рассказала кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Софья Главина.

По ее словам, картофель был неприхотливее зерновых, давал высокий урожай и превосходил репу по калорийности и срокам хранения. Кроме того, власти перенимали опыт Западной Европы, где культуру уже активно употребляли в пищу.

Крестьяне восприняли новшество с недовольством, поскольку под посадки забирали лучшие земли, а за отказ грозили наказания. Позже принудительное насаждение корнеплода спровоцировало картофельные бунты 1830–1840-х годов. Массовым его выращивание в стране стало лишь во второй половине XIX века, когда крестьяне осознали выгоду культуры.