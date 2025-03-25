Экономист Гиринский: работающего пенсионера могут лишить части выплат

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, что работающего пенсионера могут лишить части выплат. Об этом написало РИА «Новости» .

Экономист подчеркнул важность предоставления верной информации о себе в государственные органы.

«Если пенсионер переезжает в другую страну, то он может быть лишен социальной пенсии, так как ее получение напрямую связано с локацией», — процитировал «ФедералПресс» Гиринского.

При этом на пенсионеров, получающих страховую пенсию, переезд не повлияет.

Кроме того, эксперт напомнил, что работающим пенсионерам запрещено получать надбавки для неработающих. В случае нарушений дело может дойти до суда, и переплату придется вернуть.