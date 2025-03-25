Экономист Гиринский: работающего пенсионера могут лишить части выплат
Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, что работающего пенсионера могут лишить части выплат. Об этом написало РИА «Новости».
Экономист подчеркнул важность предоставления верной информации о себе в государственные органы.
«Если пенсионер переезжает в другую страну, то он может быть лишен социальной пенсии, так как ее получение напрямую связано с локацией», — процитировал «ФедералПресс» Гиринского.
При этом на пенсионеров, получающих страховую пенсию, переезд не повлияет.
Кроме того, эксперт напомнил, что работающим пенсионерам запрещено получать надбавки для неработающих. В случае нарушений дело может дойти до суда, и переплату придется вернуть.