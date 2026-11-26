Заведующая кафедрой таможенного администрирования Президентской академии в Санкт-Петербурге обратила внимание, что в описании товара порой полностью нет натурального продукта. О подмене либо о наличии лишних добавок говорят такие компоненты, как альгинат, желатин, крахмал, каррагинан, глицерин, молочный белок, а также ароматизаторы и пищевые красители, отметил «АБН24».

По словам эксперта, обнаружение указанных ингредиентов на этикетке свидетельствует об использовании избыточных примесей или создании полной имитации натуральной икры.