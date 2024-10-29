Экономист Гейнц указала на отсутствие лимита по налоговому вычету за дорогое лечение

Лимит по налоговому вычету за дорогостоящее лечение отсутствует в РФ. Россияне могут вернуть 13% от всей суммы. Об этом рассказала аспирант кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Гейнц в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, вычет можно получить за предыдущий календарный год. Для оформления заявки необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ и приложить к ней все необходимые документы в бумажном виде. Набор следует передать в налоговую инспекцию.

Эксперт отметила, что рассмотрение заявления занимает не более трех месяцев. Налоговый вычет предоставляют за платные медицинские услуги, протезирование и даже покупку препаратов по рецепту врача.