Экономист Гейнц указала на отсутствие лимита по налоговому вычету за дорогое лечение

Лимит по налоговому вычету за дорогостоящее лечение отсутствует в РФ. Россияне могут вернуть 13% от всей суммы. Об этом рассказала аспирант кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Гейнц в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, вычет можно получить за предыдущий календарный год. Для оформления заявки необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ и приложить к ней все необходимые документы в бумажном виде. Набор следует передать в налоговую инспекцию.
Эксперт отметила, что рассмотрение заявления занимает не более трех месяцев. Налоговый вычет предоставляют за платные медицинские услуги, протезирование и даже покупку препаратов по рецепту врача.
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