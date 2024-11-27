Экономист Федюнина назвала Институт самозанятых весьма полезной инициативой для страны

Институт самозанятых — весьма полезная инициатива для страны, что можно подтвердить объективными данными. Об этом «ФедералПресс» сообщила кандидат экономических наук Анна Федюнина.

Эксперт отметила, что на сегодняшний день число самозанятых в России приближается к 10 миллионам человек. Плюсом такого статуса является то, что любой желающий может попробовать себя в роли предпринимателя.

«Для государства большой плюс от института самозанятых в том, что по сути осуществляется легализация и выход из тени части видов деятельности»», — пояснила экономист.

Среди основных проблем самозанятых Федюнина отметила уход от налогообложения части компаний, когда сотрудники переходят в статус самозанятых.