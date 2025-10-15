Экономист Фальченко указала на краткосрочный позитивный эффект идеи с потолком цен на топливо

Национальный автомобильный союз предложил ввести ограничение цен на топливо, связав их с уровнем инфляции. Идею прокомментировала кандидат экономических наук Оксана Фальченко в беседе с « ФедералПресс ».

На взгляд эксперта, реализация инициативы вызовет лишь краткосрочный позитивный эффект для потребителей.

«Темпы подорожания топлива „сгладятся“. Однако в реальной экономике такая мера быстро создаст перекосы», — отметила специалист.

По ее словам, государство уже применяет комплекс мер для регулирования цен. Среди них — продление запрета на экспорт бензина, мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу и обязательные биржевые продажи.