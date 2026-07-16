Экономист Дворников посоветовал при оформлении кредита не ориентироваться на рекламную ставку

Начальник отдела департамента розничного бизнеса Цифра банка Дмитрий Дворников в беседе с NEWS.ru поделился советами, как избежать переплат по кредитам. Он подчеркнул, что при оформлении кредита важно обращать внимание на полную стоимость кредита (ПСК), а не только на рекламную ставку.

ПСК включает все комиссии и обязательные страховки и является реальной стоимостью займа. По словам эксперта, чем короче срок кредита, тем меньше переплата. Например, при взятии кредита на сумму 500 тысяч рублей на три года вместо пяти можно сэкономить более 160 тысяч рублей, отметила «Мойка78».

Дворников добавил, что возможность досрочного погашения займа — это главный инструмент экономии, особенно в период высоких ставок. Также он посоветовал внимательно проверять договор на предмет автоматически подключенных платных услуг и отказаться от навязанной страховки в период «охлаждения», который обычно составляет 14 дней.

Кроме того, эксперт рекомендовал подавать заявку на кредит онлайн, так как это часто дает скидку к ставке. Однако он предупредил, что не стоит рассылать заявки в множество банков сразу, так как это может ухудшить кредитную историю.