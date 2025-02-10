Экономист Дудчак назвал утопией идею о сокращенном рабочем дне по пятницам

Экономист и политолог Александр Дудчак обсудил с «Ридусом» проект введения в России общенационального сокращенного рабочего дня в пятницу, предложенный депутатом Государственной Думы РФ Ярославом Ниловым.

Специалист отметил, что инициатива Нилова интересна, поскольку потенциально позволяет людям больше времени уделять семье, воспитанию детей и заботе о здоровье. Однако в современных российских реалиях эта идея может привести к дополнительным трудностям.

«Идея интересная, но пока она выглядит более популистской, чем реально реализуемой. Хотя может быть, в будущем, при повышении производительности труда — но все равно это утопическая идея», — отметил эксперт.

Он усомнился в том, что при сокращении рабочего дня не произойдет пропорциональное уменьшение оплаты труда. Кроме того, не каждая специальность может позволить себе «короткие пятницы», добавил Дудчак.