Экономист Дудчак: чтобы насытить рынок яйцами без повышения цен, необходимо снизить ключевую ставку | 360°

Общество 14 мая 2024, 14:41 Экономист Дудчак: чтобы насытить рынок яйцами без повышения цен, необходимо снизить ключевую ставку

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Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в беседе с «Ридусом» высказал мнение, что насытить рынок яйцами без повышения цен возможно лишь в том случае, если Центробанк снизит ключевую ставку.

Экономист пояснил, что при снижении ключевой ставки рынок бы насыщался и яйцами, и курятиной собственного производства.

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«Материала хватало бы и на экспорт. Но, увы, при нынешней кредитно-денежной политике Центрального банка развитие какого-либо производства практически невозможно», — добавил Дудчак.

Эксперт также напомнил, что в Россию было ввезено около 400 миллионов инкубационных яиц из-за проблем с собственным производством.