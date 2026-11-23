Предновогодние распродажи не всегда помогают сэкономить. Магазины сначала завышают стоимость товаров, а затем объявляют скидки, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук Дмитрий Долгополов.

Долгополов назвал «скидку от накидки» одной из самых популярных маркетинговых уловок, когда цену на товар сначала завышают, а затем снижают под видом распродажи. По его словам, такие механизмы подрывают доверие покупателей.

Проверить реальную выгоду в онлайне можно через сервисы отслеживания стоимости или историю цен на маркетплейсах. В обычных магазинах эксперт советует заранее запоминать стоимость нужных товаров.

Эксперт также рекомендовал не откладывать покупку новогодних подарков на конец декабря. По его наблюдениям, с начала месяца и до 31 декабря цены на них обычно растут из-за спроса, особенно на сладкие наборы и адвент-календари.