Экономист Данильцев назвал важным шагом подготовку за границей программы национального бренда «Сделано в России»

Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев прокомментировал поручение Владимира Путина подготовить программу по продвижению за рубежом национального бренда «Сделано в России». Его слова передал RT .

Как отметил собеседник, это своевременный и важный шаг для продвижения национальных брендов.

«Брендирование продукции сейчас является важным инструментом продвижения товара на рынке», — сказал Данильцев.

Он также отметил, что новое направление будет использоваться для расширения экспорта несырьевой и неэнергетической продукции. В разговоре с журналистами экономист назвал эту программу «нефинансовым важным инструментом».