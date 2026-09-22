Экономист Чурилова отметила, что больше всего денег люди теряют на ненужных мелочах
Экономист и эксперт по личным финансам Ольга Чурилова поделилась советами, как перестать тратить деньги на пустяки. По ее мнению, мы часто не замечаем, как теряем на мелочах значительную часть доходов, пишет KP.RU.
Одной из распространенных ошибок является восприятие «бесплатной» доставки. Минимальный порог для ее получения часто вынуждает покупать лишнее, что приводит к незапланированным тратам.
Акции и скидки также могут быть обманчивы: приобретая три ненужных товара ради бонуса за один нужный, покупатель в итоге тратит больше. Сопутствующие товары на кассе кажутся мелочью, но такие импульсивные покупки складываются в значительные суммы.
Кофе навынос — еще одна статья расходов. По данным сервиса «Банки.ру», при среднем чеке 233 рубля ежедневная покупка напитка обходится примерно в 50 тысяч рублей в год.
Экономист Ольга Чурилова рекомендует вести учет расходов в течение месяца, чтобы увидеть реальную картину трат. Также она советует установить лимиты и завести накопительные счета для разных категорий покупок. Это поможет контролировать бюджет и избежать лишних потерь.