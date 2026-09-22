Экономист Чурилова отметила, что больше всего денег люди теряют на ненужных мелочах

Экономист и эксперт по личным финансам Ольга Чурилова поделилась советами, как перестать тратить деньги на пустяки. По ее мнению, мы часто не замечаем, как теряем на мелочах значительную часть доходов, пишет KP.RU .

Одной из распространенных ошибок является восприятие «бесплатной» доставки. Минимальный порог для ее получения часто вынуждает покупать лишнее, что приводит к незапланированным тратам.

Акции и скидки также могут быть обманчивы: приобретая три ненужных товара ради бонуса за один нужный, покупатель в итоге тратит больше. Сопутствующие товары на кассе кажутся мелочью, но такие импульсивные покупки складываются в значительные суммы.

Кофе навынос — еще одна статья расходов. По данным сервиса «Банки.ру», при среднем чеке 233 рубля ежедневная покупка напитка обходится примерно в 50 тысяч рублей в год.

Экономист Ольга Чурилова рекомендует вести учет расходов в течение месяца, чтобы увидеть реальную картину трат. Также она советует установить лимиты и завести накопительные счета для разных категорий покупок. Это поможет контролировать бюджет и избежать лишних потерь.