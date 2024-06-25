Экономист Чирков заявил, что санкции разрушают европейскую промышленность

Евросоюз принял 14-й пакет санкций, но они в очередной раз очень слабо отразятся на России. Об этом радио «КП» рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.

По его словам, новые санкции по большей части повторяют прошлые. Однако опять стали для Евросоюза главным образом выстрелом в себе ногу.

«Непрофессионализм, особенно в таких серьезных вещах, он, конечно, крайне негативен именно для европейских стран, потому что мы видим, что там с промышленностью происходит. Фактически, деиндустриализация идет полным ходом», — отметил экономист.

Он добавил в условиях санкций растет конкурентоспособность России. И она выигрывает от этого, получая целый ряд преимуществ.