Экономист Чирков: укрепление рубля может сделать импортные товары более доступными

Экономист Максим Чирков в интервью радиостанции «Говорит Москва» выразил предположение, что укрепление курса рубля может сделать иностранные товары более доступными для российских потребителей.

Он объяснил, что при укреплении национальной валюты импорт становится дешевле, что стимулирует его рост. Однако он также отметил, что этот процесс может отрицательно сказываться на экспорте, поскольку увеличиваются производственные затраты, делая продукцию менее конкурентоспособной на мировом рынке.

Несмотря на это, Чирков полагает, что в России влияние этого фактора будет ограниченным, поскольку конкурентоспособность российских компаний растет благодаря дешевизне энергии, топлива и сырья в условиях санкционного давления.