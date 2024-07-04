Экономист Чирков предупредил о подорожании арбузов и дынь этим летом

Российский экономист Максим Чирков в беседе с «Пятым каналом» сообщил, что подорожание дынь и арбузов этим летом неизбежно. По словам эксперта, цены растут не только на сами плоды, но и на удобрения к ним.

Как уточнил сайт kp.ru, рост цен на арбузы и дыни объясняется ростом расходов и ростом цен на продукты питания во всем мире.

Экономист отметил, что многие аграрии в стране обеспокоены урожаем из-за аномальных погодных условий. Он пояснил, что особенно непростые условия сложились в тех регионах, где выращивают бахчевые культуры. Вся эта ситуация также в конечном счете может повлиять на цены.

Нефтяники пожаловались в Верховный суд на «тайное изъятие» активов

Историю легендарного Самотлорского месторождения рассказали на ВДНХ

Ефимов: инвесторы получили 131,1 гектара земли в ТиНАО для строительства производств

Авиакомпании заплатят за ремонт аэродромов. Билеты на самолеты теперь подорожают?

«Пообещал закопать». Коллекторы решили выселить многодетную жену бойца СВО из квартиры в Москве

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте