Экономист Чирков предупредил о подорожании арбузов и дынь этим летом

Российский экономист Максим Чирков в беседе с «Пятым каналом» сообщил, что подорожание дынь и арбузов этим летом неизбежно. По словам эксперта, цены растут не только на сами плоды, но и на удобрения к ним.

Как уточнил сайт kp.ru, рост цен на арбузы и дыни объясняется ростом расходов и ростом цен на продукты питания во всем мире.

Экономист отметил, что многие аграрии в стране обеспокоены урожаем из-за аномальных погодных условий. Он пояснил, что особенно непростые условия сложились в тех регионах, где выращивают бахчевые культуры. Вся эта ситуация также в конечном счете может повлиять на цены.