Экономист Черниговский спрогнозировал повышение цен на вино эконом-класса этим летом | 360°

Общество 03 мая 2024, 14:38 Экономист Черниговский спрогнозировал повышение цен на вино эконом-класса этим летом

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Стоимость винной продукции эконом-сегмента увеличится как минимум на 100 рублей уже этим летом. Об этом рассказал кандидат экономических наук Максим Черниговский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Вино эконом-класса, которое стоило 200 рублей за бутылку, где-то с июня-июля будет стоить от 300 рублей и выше», — подчеркнул он.

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Черниговский также добавил, что повышение цен на импортный и дорогой алкоголь будет не так заметно.

Отмечается, что с 1 мая в России в три раза выросли акцизы на вино.