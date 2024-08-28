Экономист Черниговский спрогнозировал подорожание крепленых вин на 10-20%

Стоимость крепленых вин повысится на 10-20%. Такой прогноз дал кандидат экономических наук Максим Черниговский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, причины данного исхода отражаются в экономической плоскости. Эксперт напомнил о росте акцизов на некоторые виды спиртного.

«Произошел рост розничных цен почти на всю алкогольную продукцию», — отметил специалист.

Он также добавил, что в 2024 году увеличились пошлины на импортный алкоголь. Черниговский указал и на подорожание спирта.

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