Экономист Черниговский спрогнозировал подорожание крепленых вин на 10-20%

Стоимость крепленых вин повысится на 10-20%. Такой прогноз дал кандидат экономических наук Максим Черниговский в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

По его словам, причины данного исхода отражаются в экономической плоскости. Эксперт напомнил о росте акцизов на некоторые виды спиртного.

«Произошел рост розничных цен почти на всю алкогольную продукцию», — отметил специалист.

Он также добавил, что в 2024 году увеличились пошлины на импортный алкоголь. Черниговский указал и на подорожание спирта.