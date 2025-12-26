Экономист Буркина призвала экономить на путешествиях в 2026 году за счет раннего бронирования

Путешествия в 2026 году могут быть финансово выгодными, если грамотно подойти к планированию бюджета, считает кандидат экономических наук Лилия Буркина. В интервью «Газете.Ru» она представила несколько практических рекомендаций, направленных на снижение расходов при перемещении и проживании.

Основные принципы рационального расходования средств заключаются в следующем:

— Раннее бронирование билетов и мест проживания позволяет экономить до 50% от первоначальной стоимости.

— Гибкость в выборе дат выезда и прибытия создает возможность воспользоваться скидками и акциями авиакомпаний.

— Полезно подписываться на рассылки туристических сервисов и агрегаторов, отслеживающих динамически изменяющиеся тарифы на авиабилеты и отели.

Использование бонусных программ авиакомпаний и банковской карты с функцией возврата денежных средств также позволяет уменьшить сумму трат. Путешественникам, планирующим долгосрочные визиты, выгодно рассмотреть аренду квартир или апартаментов, что позволяет разделить расходы на проживание с семьей или группой товарищей.