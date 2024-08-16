Экономист Буклемишев: взрывной рост зарплат произошел лишь в отдельных секторах

Российский рынок труда показал в первом полугодии динамику роста реальных располагаемых доходов и реальных зарплат в годовом выражении. Однако взрывной рост зарплат произошел лишь в отдельных секторах, рассказал экономист Олег Буклемишев сайту MK.Ru.

По словам специалиста, сегодня такая ситуация продиктована «впрыскиванием бюджетных средств» по каналам, связанным с деятельностью военно-промышленного комплекса. Размер дополнительных расходов казны сверх обычного за последние два года составил примерно 10% ВВП.

Если в одном секторе экономики повысились доходы, это означает, что остальным надо включаться в эту гонку, отметил экономист. Такая нездоровая конкуренция «гонит зарплаты вверх».