Экономист Борисова рассказала, что самые доступные цены на новогодний маникюр предлагают в Краснодаре

Самый дорогой новогодний маникюр делают в салонах Москвы и Мурманска, а наиболее доступный — в Краснодаре. Об этом Life.ru рассказала доцент Финансового университета при правительстве России Ольга Борисова.

В столице однотонное покрытие стоит от 2700 рублей, а френч — от 3500 рублей. В Мурманске маникюр без покрытия обойдется от 1200 рублей, что дороже, чем в Москве (1000 рублей). Высокие цены в Заполярье экономист объяснила расходами на доставку материалов и доходами населения с учетом северных надбавок.

Самым доступным городом стал Краснодар: гигиенический маникюр стоит от 800 рублей, однотонный — от 1400 рублей. В средний ценовой сегмент вошли Санкт-Петербург, Новосибирск и Нижний Новгород.

Борисова добавила, что перед Новым годом салоны традиционно поднимают стоимость услуг еще на 20% из-за высокой загруженности мастеров.