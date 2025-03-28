Экономист Борисова посоветовала инвестировать в акции, а не в доллары

В условиях экономической нестабильности актуален вопрос об инвестициях. В беседе с RuNews24.ru экономист Елена Борисова посоветовала не увлекаться скупкой долларов.

Борисова отметила, что в текущих условиях инвестиции в валюту не считаются наиболее выгодным решением. Вместо этого она рекомендовала вкладывать средства в облигации, акции и банковские депозиты.

«На данный момент российские банки значительно увеличили процентные ставки по вкладам. Многие граждане даже решаются на продажу своей недвижимости с целью получения прибыли от вкладов», — отметила эксперт.

Также она напомнила о способе долгосрочных сбережений в России. Эта программа предполагает участие государства и направлена на формирование накопительной части пенсии, однако условия подходят не всем, добавил «ФедералПресс».