Экономист Борисова посчитала, во сколько обойдется неделя каникул с ребенком

Неделя осенних каникул с ребенком может обойтись родителям от 4050 до 13 050 рублей. Об этом доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова сообщила Life.ru .

Билет в кино в крупном городе будет стоить от 650 до 800 рублей, посещение классических музеев обойдется в 400 рублей за детский и около 600 рублей за взрослый билет, сообщила эксперт Борисова. На школьные каникулы дворцы творчества предлагают мастер-классы за 1,5–2 тыс. рублей и полные курсы стоимостью 7,5 тыс. рублей.

Минимальный набор из трех мероприятий — кино, музей и мастер-класс — вместе с карманными расходами и проездом обойдется в 4050 рублей. Если нужны новые настольные игры и материалы для хобби, придется потратить еще 2–3,5 тыс. рублей, а при выборе кружка на неделю вместо мастер-класса общие расходы составят 9550 рублей. В результате неделя детского отдыха обойдется родителям от 4050 до 13 050 рублей. Осенние каникулы в 2026/27 учебном году рекомендовано провести с 26 октября по 3 ноября 2026 года.