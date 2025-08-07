Экономист Бодрова оценила расходы на подготовку ребенка к школе в 2025 году

Экономист Бодрова: ортопедический рюкзак можно купить за 2000 тыс. рублей

Аналитик и экономист Анна Бодрова для Life.ru рассчитала стоимость сборов ребенка в школу в 2025 году. По ее данным, на маркетплейсах ортопедический рюкзак для младших школьников можно купить за 2 000–3 500 рублей, а более качественные модели могут стоить до 5 000 рублей и выше.

«Брендовые рюкзаки могут стоить от 10 000 рублей до бесконечности», — отметила эксперт.

Базовый набор школьной формы — две рубашки или блузки, брюки или юбка, пиджак или кардиган — будет стоить от 5 000 рублей на ребенка.

«За учебный год ребенок вырастет минимум на размер, а значит, комплект нужно будет повторить», — подчеркнула аналитик.

Стоимость минимального набора канцелярских товаров, сменной обуви и других необходимых вещей составит около 3 000 рублей.