Экономист Безсмертная рассказала, что зумеры все чаще покупают старые дачи из-за тренда на сельский стиль

В преддверии дачного сезона молодое поколение активно приобретает старые дачи для реставрации. О причинах такого интереса рассказала декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России Екатерина Безсмертная в беседе с «ФедералПресс» .

По словам эксперта, раньше молодежь стремилась покинуть деревню из-за отсутствия работы, транспортной доступности и связи. Однако сегодня удаленный режим работы позволяет заниматься квалифицированным трудом в любой точке, где есть интернет.

Безсмертная отметила, что зумеры, подхватившие моду на сельский стиль, не всегда задумываются о юридической чистоте сделок с деревенской недвижимостью и стоимости ремонтных работ. Также они могут столкнуться с проблемами в случае форс-мажорных обстоятельств, когда не смогут обратиться к коммунальным службам.

Тем не менее молодые люди стремятся стать хозяевами своей недвижимости, даже самой скромной, и отдохнуть от городской суеты.